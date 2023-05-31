أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 44 من خريجي جامعة الملك فيصل

وثمن رئيس الجامعة في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية، لمشاركة الجامعة وأولياء الأمور الفرحة بتخريج جيل جديد من أبناء الوطن إلى ميادين التنمية والعطاء الوطني، مبينًا أن هذا الحفل يمثل للجامعة عرساً علمياً بهيجاً، ولحظات من السعادةِ تترقبها كل عام مع أبنائها الخريجين.