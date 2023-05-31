أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 44 من خريجي جامعة الملك فيصل

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الرابعة والأربعين من خريجي جامعة الملك فيصل، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.
وهنأ أمير المنطقة الشرقية الطلاب الخريجين بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم القادمة والإسهام مع إخوانهم في بناء الوطن ورفعته وتقدمه.
وانطلقت المسيرة الأكاديمية يتقدمها رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وأعضاء مجلس الجامعة.
وثمن رئيس الجامعة في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية، لمشاركة الجامعة وأولياء الأمور الفرحة بتخريج جيل جديد من أبناء الوطن إلى ميادين التنمية والعطاء الوطني، مبينًا أن هذا الحفل يمثل للجامعة عرساً علمياً بهيجاً، ولحظات من السعادةِ تترقبها كل عام مع أبنائها الخريجين.
من جانبهم، عبر الخريجان صالح بن حسن اليامي ومحمد بن عبدالرحيم النعيم في كلمتهما عن مشاعر امتنانهما وزملائهما الخريجين وشكرهم للقيادة الرشيدة، وللجامعة، مهنئين أسرهم بما تحقق لهم من نجاح، مؤكدين عقدهم العزم على بذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة وطنهم العزيز.
وفي ختام الحفل، قدم رئيس الجامعة إهداءات تذكارية لسمو راعي الحفل، والمحافظ، وتضمنت فقرات الحفل أداء القسم، وعرضًا مرئيًّا عن الجامعة.