كيف يساهم 200 نوع من النباتات البرية في تحقيق التوازن البيئي بمحمية الملك خالد الملكية؟

وتحظى محمية الملك خالد الملكية بتنوّع أحيائي زاخر، ويعيش فيها أكثر من 200 نوع من النباتات المعمرة والموسمية؛ ومن أبرزها الطلح والسلم والسدر البري والأرطى والعوسج، والتي تنبت بكثرة في الأودية التي تصبّ من جبال العرمة، والربلة والخزامى والنفل وغيرها من الأعشاب التي تحتفظ التربة ببذورها لتنبت بعد هطول الأمطار وتبلغ مرحلة طرح البذور في آخر عمرها، وبعد ذلك تصبح علفًا مناسبًا لأنواع عديدة من الكائنات الفطرية.