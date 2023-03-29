بأكثر من 4 آلاف وجبة.. تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بكازاخستان

ويبدأ البرنامج لهذا العام بثلاث محطات رئيسية، أولاها في الجامع الجمهوري الرئيسي، حيث ستقدم 500 وجبة يومياً موزعة على عدة أيام، يستفيد منها 3000 صائم، والمحطة الثانية في مسجد حضرة سلطان، حيث ستقدم 500 وجبة أخرى لـ 500 صائم، ويعتبر هذا المسجد من المعالم السياحية البارزة في العاصمة أستانا، وشيّد ليستوعب 10 آلاف مصل في صالاته التي بنيت بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 10 هكتارات.