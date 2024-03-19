"هالو سبيس" تعلن إنشاء قاعدة بالسعودية لإطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء

وأشار البيان إلى أن الرحلات التجريبية السادسة ستكون من المملكة وستبدأ في شهر يونيو المقبل، وستتم إنشاء أربع قواعد حول العالم، منها واحدة في السعودية، وأخرى في الولايات المتحدة.