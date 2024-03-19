"هالو سبيس" تعلن إنشاء قاعدة بالسعودية لإطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء

أعلنت شركة السياحة الفضائية الإسبانية "هالو سبيس" (Halo Space)، خططها لإنشاء قاعدة في المملكة العربية السعودية؛ لإطلاق رحلاتها المستقبلية إلى الفضاء الخارجي.
وجاء في بيان الشركة أن المملكة العربية السعودية ستكون الموقع التالي الذي تستعد فيه لاختبار كبسولتها النموذجية رقم 2 على ارتفاع 32 كيلومتراً فوق سطح الأرض.
وأشار البيان إلى أن الرحلات التجريبية السادسة ستكون من المملكة وستبدأ في شهر يونيو المقبل، وستتم إنشاء أربع قواعد حول العالم، منها واحدة في السعودية، وأخرى في الولايات المتحدة.
ووفقاً للمسؤولين في شركة السياحة الفضائية، يعد الاختبار القادم في السعودية أمراً مهماً جداً، حيث سيتم التحقّق من صحة التشغيل المتكامل لجميع الأنظمة الحيوية، وبعد ذلك ستتم إطلاق الرحلات السياحية إلى الفضاء الخارجي على حافة كوكب الأرض في عام 2026.
ومن المتوقع أن توفر هذه الرحلات مشاهدة مناظر طبيعية بزاوية 360 درجة للأرض من حافة الفضاء، ويُتوقع أن تكون تكلفة الرحلة للشخص الواحد تقريباً 200 ألف دولار أمريكي.
وتأتي المملكة العربية السعودية كقاعدة مهمة للرحلات الفضائية، في وقتٍ تستثمر فيه البلاد بكثافة؛ للمُضي قدماً في سباق الفضاء.