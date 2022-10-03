بتقنية أوزاكي.. استبدال الصمام الأورطي لمريضة في مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء

جدير بالذكر أن هذه الجراحة أجريت لأول مرة بواسطة الجراح الياباني Ozaki ثم بدأت في الانتشار في الدول الأوروبية، وهي بديل حديث لتغيير الصمام الأورطي بآخر صناعي، وذلك لتجنب مشاكل السيولة والتخثر المصاحبة لبعض حالات تغيير الصمامات الطبيعية بصمامات صناعية، وتعد مثالية في حال تغيير الضمانات الصناعية الملتهبة.