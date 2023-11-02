أمطار الشرقية.. سيناريو إغلاق الأنفاق والشوارع يتكرر مجددًا

تعرضت المنطقة الشرقية، وتحديدًا الدمام والخبر، لموجة أمطار غزيرة تسبب في إغلاق بعض الأنفاق والشوارع الرئيسة، مما إضطر إلى احتجاز بعض قائدي المركبات ومحاولة إنقاذهم .
ويتكرر سيناريو أنفاق الشرقية كل عام مع موسم الأمطار، دون تقديم حلول تذكر، حيث يكون الإغلاق وحسب المياه هو الحيل الوحيد المتكرر في كل عام.
وذكرت أمانة المنطقة الشرقية أنه نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية خلال الساعات الحالية فإنها تدعو الجميع لتوخيّ الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، واتباع تعليمات الجهات المختصة .