العيادة المتنقّلة لـ"إغاثي الملك سلمان" في عزلة الدير بحجة تخدم 397 مستفيدًا

قدَّمت العيادةُ الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة؛ خدماتِها الطبية لـ397 مستفيدًا، خلال المدة من 5 - 11 أبريل 2023م.
وراجع عيادةَ مكافحة الأمراض الوبائية 78 مريضًا، وعيادة الطوارئ 29 فردًا، وعيادة الباطنية 278 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 حالة، فيما راجع قسمَ التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسمَ الخدمات التمريضية 94 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلُّص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ397 فردًا.
من ناحية ثانية قدّم مشروعُ تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن، خدماتِه الطبية المتنوعة لـ266 مستفيدًا ممّن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مارس من عام 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتضمّن المشروعُ تقديمَ 733 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 69%، ونسبة الإناث 31%، بينما شكّلت نسبة النازحين 38%، والمقيمين 62% من إجمالي المستفيدين، فيما تمّ تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ83 مريضًا، شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوّعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصُّصية، استفاد منها 183 مريضًا.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة، ممثلةً في المركز؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي، والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
إلى ذلك، واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذَ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وشهدت الفترة من 5 حتى 11 أبريل 2023م، ضخّ 437.500 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخّ 437.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 32 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 11 عملية لصيانة قواعد الخزانات، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
على صعيد آخر، نفّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية، شمال لبنان، 56 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما تنوّعت المهمات بين: نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعدات إغاثية متنوّعة، شملت البطانيات والفحم للتدفئة، وسخانات الماء في منطقة مؤمنو بود، التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 300 فرد من الفئات الأشدّ احتياجًا، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإنسانية للمتضرّرين في طاجيكستان للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة" في جمهورية طاجيكستان.