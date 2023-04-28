العيادة المتنقّلة لـ"إغاثي الملك سلمان" في عزلة الدير بحجة تخدم 397 مستفيدًا

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعدات إغاثية متنوّعة، شملت البطانيات والفحم للتدفئة، وسخانات الماء في منطقة مؤمنو بود، التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 300 فرد من الفئات الأشدّ احتياجًا، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإنسانية للمتضرّرين في طاجيكستان للعام 2023م.