جراحة "الـ5 ساعات" تُنقذ طفلًا في العاشرة من فقدان بصره بجدة

وأوضحت "صحة جدة" أن المريض حضر لطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز كحالة إنقاذ عضو يشتكي من ألم حاد واحمرار وانتفاخ شديد في العين اليمنى منذ خمسة أيام، وتم عمل الفحوصات والأشعة المقطعية اللازمة التي أظهرت التهابًا شديدًا في الجيوب الأنفية من الجهة اليمنى؛ أدت إلى وصول خراج (صديد) لمقلة العين اليمنى.