جراحة "الـ5 ساعات" تُنقذ طفلًا في العاشرة من فقدان بصره بجدة

تَمَكن فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إنقاذ عين طفل في العاشرة من عمره من فقدان البصر نهائيًّا؛ نتيجة وجود التهاب شديد في الجيوب الأنفية من الجهة اليمنى.
وأوضحت "صحة جدة" أن المريض حضر لطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز كحالة إنقاذ عضو يشتكي من ألم حاد واحمرار وانتفاخ شديد في العين اليمنى منذ خمسة أيام، وتم عمل الفحوصات والأشعة المقطعية اللازمة التي أظهرت التهابًا شديدًا في الجيوب الأنفية من الجهة اليمنى؛ أدت إلى وصول خراج (صديد) لمقلة العين اليمنى.
وأضافت أن الفريق الطبي المعالِج قرر إجراء تدخل جراحي عاجل وإجراء عملية دقيقة بالمنظار للجيوب الأنفية، وتنظيف كامل لكل الاحتقانات والالتهابات والخراج (الصديد) لجميع الجيوب الأنفية للجهة اليمنى، والجهة الداخلية للعين اليمنى؛ ليتم بعدها نقل المريض لقسم التنويم ومتابعة الحالة من قِبَل الفِرَق التمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها بالسلامة من المستشفى.
يشار إلى أن مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، أجرى قرابة 407 عمليات خلال شهر يونيو من عام 2023، بالإضافة إلى قرابة 110 عمليات لليوم الواحد.