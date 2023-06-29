مراكز الهدي بالمشاعر تستقبل أضاحي الحجاج خلال أيام التشريق

سخّرت أمانة العاصمة المقدسة جميع إمكاناتها في مجال الإشراف على نظافة مراكز الهدي والأضاحي بالمشاعر المقدسة، التي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، عن طريق 7 أجهزة إشرافية على أعمال النظافة لنقاط الذبح ونقاط السلخ والبدرومات في مجازر المعيصم (1 ، 2 ، 3)، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من حجاج بيت الله الحرام خلال هذه الأيام من عيد الأضحى المبارك.