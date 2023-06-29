مراكز الهدي بالمشاعر تستقبل أضاحي الحجاج خلال أيام التشريق

سخّرت أمانة العاصمة المقدسة جميع إمكاناتها في مجال الإشراف على نظافة مراكز الهدي والأضاحي بالمشاعر المقدسة، التي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، عن طريق 7 أجهزة إشرافية على أعمال النظافة لنقاط الذبح ونقاط السلخ والبدرومات في مجازر المعيصم (1 ، 2 ، 3)، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من حجاج بيت الله الحرام خلال هذه الأيام من عيد الأضحى المبارك.
وقال مدير إدارة المجازر بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور طلق المسعودي: يتم نقل المخلفات من مراكز الهدي والأضاحي الحديثة "الملونة" عبر أنابيب تنقل من نقاط الطحن لمحطة التخلص من المخلفات وفي حال تعطلها يتم العمل بخطة الطوارئ بإدخال 48 شاحنة لنقل المخلفات الصلبة لمراكز الهدي والأضاحي للوحدات (f, e, b, d).
وأضاف: جهاز الاشراف يعمل على 7 مراكز للهدي والأضاحي، ويكون العمل في مراكز المعيصم النموذجية على مدار 24 الساعة وهي (معيصم 1 ومعيصم 2 ومعيصم 3 ) ويتم توزيع معدات نقل المخلفات بواقع ورديتين كل 12 ساعة، وتكون معدات نقل المخلفات في (معيصم1) 32 معدة و (معيصم2) 20 معدة و (معيصم3) 20 معدة على مدار 24 ساعة.
وأكد المسعودي أن الأمانة قد وضعت الترتيبات الكفيلة بأداء هذه المراكز بالطريقة المثلى خلال فترة الموسم، مبينًا أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية لمتابعة تنفيذ مشاريع نظافتها على الوجه المطلوب.
يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى القيام بكل ما هو واجب عليها تجاه خدمة ضيوف الرحمن في جميع أنواع الخدمات التي تؤديها عن طريق قطاعاتها أو المؤسسات المتعاقدة معها لأداء مختلف المهمات التشغيلية وبالدرجة المثلى التي تلبي جميع احتياجات ضيوف الرحمن من الخدمات البلدية المختلفة.