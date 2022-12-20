"بندر عرب" يضع خبرة ربع قرن في الإدارة لتبني مواهب الفريق

يشهد كورنيش مدينة جدة اليوم انطلاق أولى فعاليات "كورالا" السعودي لفنون الأداء الجماعي، والتي تضم مجموعة من الهواة الشغوفين بالموسيقى والغناء بقيادة مايسترو محترف، وإدارة مؤسسها بندر عرب، الذي وظف فيها كل خبراته عبر أكثر من 25 عامًا في القطاع الخاص والحكومي، تبوأ فيها عدة مناصب قيادية، من أبرزها إنشاء وتشغيل "بسطة ماركت"، وقيادته تنفيذياً لموسم جدة الأول 2019م.
وعرفت فرقة "كورالا" أو "كورال لا" في محافظة جدة بتقديم الغناء الطربي من خلال حفلها الجماهيري الذي تقدمه شهريًا، والذي تميزت فيه بتوظيف أصوات الفريق بمختلف درجاتها لتقديم عدد من الأغاني الطربية المعروفة.
وعن سبب تسمية الفريق باسم "كورال لا" يقول مؤسس الفريق أن اختيار اسم "كورال لا" جاء من النغمة الموسيقية السادسة في السلم الموسيقي (La)، والتي يطلق عليها في السلم الموسيقي الغربي (A).
وهذه النغمة هي الوحيدة التي يستطيع أي مخلوق ناطق أن ينطق بترددها الصوتي، بينما بقية النغمات قد تكون موجودة عند بعض المخلوقات ولا يستطيع البعض الآخر نطقها.
وهذا يعطي نوعين من التفرد للاسم المختار؛ الأول أن الفرقة تريد أن توجد التناغم بين الأرواح من خلال تقديم الغناء بطريقة تقع في قلوب وأذهان كل المخلوقات دون استثناء، والثاني أننا اخترنا النغمة الأولى على السلم الموسيقي لتفردنا كأول مشروع تجاري خاص يقدم الغناء الجماعي فقط في حفلاتنا الرسمية الشهرية. يقود الفرقة المايسترو الدكتور كريم عبدالعزيز، أستاذ الموسيقى العربية بجامعة الإسكندرية