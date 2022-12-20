"بندر عرب" يضع خبرة ربع قرن في الإدارة لتبني مواهب الفريق

يشهد كورنيش مدينة جدة اليوم انطلاق أولى فعاليات "كورالا" السعودي لفنون الأداء الجماعي، والتي تضم مجموعة من الهواة الشغوفين بالموسيقى والغناء بقيادة مايسترو محترف، وإدارة مؤسسها بندر عرب، الذي وظف فيها كل خبراته عبر أكثر من 25 عامًا في القطاع الخاص والحكومي، تبوأ فيها عدة مناصب قيادية، من أبرزها إنشاء وتشغيل "بسطة ماركت"، وقيادته تنفيذياً لموسم جدة الأول 2019م.