بحزمة فعاليات متنوعة.. مهرجان ربيع بريدة ينطلق تحت شعار "ربيعنا غير"

ويقدم المهرجان للزوار فعاليات تحاكي الماضي العريق، مع ما يقدم للعائلات والأطفال من أنشطة متنوعة كمنطقة الألعاب الكهربائية والهوائية ومسرح الجمهور، واستعراض الخيول, والسيارات التراثية والكلاسيكية, والمرسم البيئي والفن التشكيلي والحرف اليدوية وصناعة الكليجا، و المزرعة التراثية والمقاهي الشعبية، والفنون الشعبية، إلى جانب المسابقات اليومية والجوائز القيمة.