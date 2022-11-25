بحزمة فعاليات متنوعة.. مهرجان ربيع بريدة ينطلق تحت شعار "ربيعنا غير"

انطلقت فعاليات مهرجان ربيع بريدة 2022 تحت شعار "ربيعنا غير"، أمس، من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة الترويحية والترفيهية والرياضية والثقافية.
وتنظم المهرجان وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع إمارة المنطقة بمنتزه القصيم الوطني ببريدة لمدة 10 أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، والمؤسسات الأهلية والخاصة.
ويقدم المهرجان للزوار فعاليات تحاكي الماضي العريق، مع ما يقدم للعائلات والأطفال من أنشطة متنوعة كمنطقة الألعاب الكهربائية والهوائية ومسرح الجمهور، واستعراض الخيول, والسيارات التراثية والكلاسيكية, والمرسم البيئي والفن التشكيلي والحرف اليدوية وصناعة الكليجا، و المزرعة التراثية والمقاهي الشعبية، والفنون الشعبية، إلى جانب المسابقات اليومية والجوائز القيمة.