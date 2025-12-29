ضمن شتاء مكة.. أكثر من 21 ألف مخطوطة أصلية في الواجهة الثقافية بجامعة أم القرى

تشارك جامعة أم القرى في فعاليات شتاء مكة المكرمة، من خلال واجهتها الثقافية، التي تحتوي على أكثر من (5500) قطعة أثرية، وما يزيد على (21) ألف مخطوطة أصلية ومصورة ومنقوشات أثرية، تمثل إحدى المحطات الثقافية البارزة في الموسم، إذ تقدم تجربة معرفية وثقافية متكاملة، تعكس عمق الإرث الحضاري لمكة المكرمة، وتبرز دور الجامعة في نشر المعرفة وخدمة المجتمع.