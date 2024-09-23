الطائف في يوم الوطن.. هنا عاصمة صيفية تاريخية للمملكة تواصل النمو

ويتابع: في العهد الحالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ تواصل الطائف نموّها؛ حيث تُنظم العديد من المهرجانات البارزة مثل مهرجان جادة الإبل ومهرجان الورد؛ مما يبرز التوازن الرائع بين تاريخها العريق وتطورها الحضاري. تظلّ الطائف، بفضل تاريخها الغني وتوجهاتها المستقبلية، رمزًا من رموز الفخر والاعتزاز في يوم الوطن.