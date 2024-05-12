أمير تبوك يطمئن على استعدادات وجاهزية مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار

يترأس أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة غداً الاثنين، اجتماع لجنة الحج بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.