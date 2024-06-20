"مركز الملك سلمان للإغاثة" يوزّع 181 أضحية في مدينة عفرين السورية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 181 أضحية في مدينة عفرين بمحافظة حلب، يستفيد منها "1.763" فردًا من متضرّري الزلزال.
جاء ذلك ضمن مشروع توزيع الأضاحي في سوريا للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع "1.388" أضحية في مدن حارم وسلقين ودركوش وجسر الشغور بريف محافظة إدلب، ومدن عفرين وجنديرس بريف محافظة حلب، يستفيد منها "73.188" فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.