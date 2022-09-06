دعم "المحتوى المحلي" يتصاعد.. إنجازات للكهرباء والاتصالات والتعدين

وتحدّث المشاركون حول نتائج برنامج اكتفاء لأرامكو السعودية، الذي ساعد منذ انطلاقه على تحقيق تقدم كبير على مستويات عدة، وأسهم في تنمية وزيادة الإنفاق على الإنتاج المحلي وتوظيف وتطوير الأيدي العاملة السعودية؛ منوهين بالدور البارز للبرنامج الذي عمل على جذب استثمارات وشركات كبرى نجحت في عقد شراكات مع المستثمرين، وإنشاء أكثر من 130 مصنعًا في أنحاء المملكة تنتج سلع منها معدات الحفر والصمامات المتقدمة، ومجموعة من المواد الكيميائية المتخصصة، وساعدت المصانع في سد فجوة سعرية كانت موجودة في السوق تقدر بـ19 مليارًا.