"جامعة أُم القُرى" تُشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024

شاركت جامعة أم القرى في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، تحت شعار "الطريق إلى النسك".
وتنظم تلك الفعاليةَ وزارةُ الحجّ والعمرة، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات المتخصّصة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.
وأكد رئيسُ الجامعة "د. معدي بن محمد آل مذهب"، على تكامل الجهود البحثية والاستشارية والتعاونية التي تقدّمها كلّ جهات الجامعة؛ لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام، انطلاقًا من دورها الأكاديمي، وما حظيت به من شرف الجوار وقداسة المكان، فضلًا عن رسالة العلم التي جعلتها سباقة بتقديم كل ما تزخر به من علوم ومعارف، وتوظيفها في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة برفادة الحجاج والمعتمرين.
وتنوّعت مشاركة الجامعة في المعرض، بمساحات عرض تعريفية بالخدمات: البحثية، والاستشارية، والابتكارات، والمبادرات النوعية، والتي تقدمها الجامعة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، ممثلة في خدمات: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، ومعهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومعهد الابتكار وريادة الأعمال، والكلية التطبيقية، وشركة وادي مكة للتقنية.
ووقّعت الجامعة 12 اتفاقية تعاون مع: وزارة الحج والعمرة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومعاهد تدريبية، وشركات متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن.
ووقّع رئيسُ الجامعة اتفاقيةً مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة؛ لبحث أوجه التعاون في تعزيز المجالات البحثية والتطويرية لمكة والمشاعر المقدسة.
كما وقّع معهدُ البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية ستَّ اتفاقيات في مجال إعداد الدراسات والأبحاث، والبرامج التدريبية المتخصصة في تنمية الموارد البشرية وتطوير المنتجات.
فيما وقّعت الكليةُ التطبيقية أربعَ اتفاقيات مهنية. وشركة وادي مكة اتفاقية متخصصة في المنتجات المعرفية التي تثري رحلة الحاج والمعتمر.
وساهمت الجامعة في رحلة الإثراء المعرفي، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في ذات المجال، ضمن الجلسات الحوارية خلال أيام انعقاد المؤتمر.
وأدار الرئيسُ التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية "د. علي الشاعري"، جلسةَ "تطوير البنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة"، وأدارت وكيلةُ عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة "د. ألفت مرزا"؛ جلسةَ "التمكين الرقمي في خدمات الحج والعمرة".
وتحدّثت "د. حنان حياة"، ضمن برنامج "الحج توك"، عن "العمق المطلوب في قياس تجربة الحاج"، بينما ناقش "د. بندر الربيعي"، "تنمية القدرات البشرية في منظومة الحج والعمرة: تحديات وتطلعات".
وذلك إضافة إلى عقد خمس ورش عمل تدريبية في برنامج رواد السياحة، قدّمها "د. نايف علوي"، و"ترحاب" المهارات الناعمة لموظفي الصفوف الأولى في خدمة ضيوف الرحمن، قدّمها "د. محمد زمزمي، و د. مصعب الصبحي، و د. أمل بنونة".