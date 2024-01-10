"جامعة أُم القُرى" تُشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024

وأكد رئيسُ الجامعة "د. معدي بن محمد آل مذهب"، على تكامل الجهود البحثية والاستشارية والتعاونية التي تقدّمها كلّ جهات الجامعة؛ لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام، انطلاقًا من دورها الأكاديمي، وما حظيت به من شرف الجوار وقداسة المكان، فضلًا عن رسالة العلم التي جعلتها سباقة بتقديم كل ما تزخر به من علوم ومعارف، وتوظيفها في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة برفادة الحجاج والمعتمرين.