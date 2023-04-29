مقتديًا بكلمات الأمير نايف.. "القشقري": المواطن هو رجل الأمن الأول في مكافحة المخدّرات

ويحذر "القشقري" بأن "المملكة هي هدف كثير من تُجّار المخدّرات، سواء الأفراد أو العصابات التي تدعمها دول وميليشيات إرهابية، وخططهم واضحة بتخريب الشباب السعودي، وتجريده من دينه، وسلخه من كلّ ما يخدم به وطنه، وهناك من الحالات الواقعية التي تتفطّر لها القلوب ممّا تعرّض له بعض الشباب السعودي، وأصبحوا ضحايا للمخدّرات، وليست هناك دولة خُطِّط ضدّها بنشر المخدّرات فيها بقدر المملكة؛ لأنّها قبلة الإسلام، وقبلة الاقتصاد العالمي، ومن أركان دول القمّة العالمية".