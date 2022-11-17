"العصيمي" لـ "سبق": نعد أن تكون فعالية "بلاك هات" الأكبر على مستوى العالم
كشف المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز "ياسر العصيمي"، وعن تنظيم فعالية "بلاك هات" سنويًا بإذن الله.
وقال لـ"سبق" على هامش ختام الفعالية ضمن أحداث موسم الرياض 2022: "نعد بإذن الله أن تكون فعالية بلاك هات الأكبر على مستوى العالم بإذن الله".
وعبّر المتحدث "العصيمي" عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي تحقق والإقبال الكثيف من الزوار والمشاركين على الفعالية التي تعد أكبر فعالية أمن سيبراني على مستوى المنطقة، وهي مقدمة من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتُقام تحت مظلة موسم الرياض.
وأضاف: "الليلة كان إعلان الفائزين المشاركين في جميع المسابقات والتحديات في الفعالية، وبإذن الله نستمر في تطوير هذه الفعالية إلى أن تصبح الأكبر على مستوى العالم، وتنظم سنويا بإذن الله".
وتُوج الليلة الفائزون في مسابقتي "التقط العلم" و"كأس منصة مكافآت الثغرات" التي تأتي برعاية إستراتيجية من NEOM وجوائز بقيمة 1,000,000 ريال، حيث حصد أصحاب المراكز الخمسة الأولى في مسابقة "التقط العلم التي شارك فيها أكثر من ألف متسابق يشكلون 250 فريقًا، جوائز المسابقة التي تصل إلى 700,000 ريال، إضافةً إلى تتويج الفائزين في مسابقة "كأس منصة مكافآت الثغرات" التي تنافس فيها المتسابقون في استقصاء الثغرات الأمنية للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 300,000 ريال.
وشملت الفعالية التي تعد الأكبر من نوعها بالمنطقة في مجال الأمن السيبراني ونظمت خلال الفترة من 15–17 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، على ستة أقسام رئيسة منها: القمة التنفيذية التي تناقش آخر المستجدات في هذا المجال، ومنطقة ورش العمل التقنية، والدورات التدريبية، وقاعة الأعمال التي تضم الشركات الكبرى والناشئة.
وأتاحت الفعالية المنظمة بشراكة بين الهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، لزوار موسم الرياض، فرصة الاجتماع مع رؤساء القطاعات الأمنية في المجالات السيبرانية، واكتساب رؤى جديدة حول كيفية حل المشكلات ومعالجتها وفق أساليب عالية الدقة يشرف عليها مجموعة من المتخصصين والخبراء القادمين من مختلف أنحاء العالم.
وضمت الفعالية عددًا من التحديات التي تهدف إلى استكشاف الثغرات الأمنية على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية؛ للقضاء على نقاط الضعف التي تشكل ثغرات أمنية في تلك المواقع والتطبيقات، وتطويرها بما يُسهم في زيادة مستوى الوعي والأمان في الخدمات التي يستفيد منها ملايين البشر حول العالم، إضافةً إلى عددٍ من المسابقات التي تشمل اختراق السيارة، والهروب من الغرفة، وفتح الأقفال، واختراق الدرونز، ومسابقة التقط العلم، ومكافآت الثغرات، واختراق الرقائق الإلكترونية.