"العصيمي" لـ "سبق": نعد أن تكون فعالية "بلاك هات" الأكبر على مستوى العالم

وضمت الفعالية عددًا من التحديات التي تهدف إلى استكشاف الثغرات الأمنية على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية؛ للقضاء على نقاط الضعف التي تشكل ثغرات أمنية في تلك المواقع والتطبيقات، وتطويرها بما يُسهم في زيادة مستوى الوعي والأمان في الخدمات التي يستفيد منها ملايين البشر حول العالم، إضافةً إلى عددٍ من المسابقات التي تشمل اختراق السيارة، والهروب من الغرفة، وفتح الأقفال، واختراق الدرونز، ومسابقة التقط العلم، ومكافآت الثغرات، واختراق الرقائق الإلكترونية.