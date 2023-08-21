"أدير العقارية" تعزز نشاط السوق العقاري في الشرقية بطرحها أرض "رسيل الأحساء" للبيع في مزاد علني

من جانبه أكد سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية" بأن أرض "رسيل الأحساء" التجارية، تعتبر واحدة من أهم فرص الاستثمار العقاري التي تطرحها الشركة خلال العام الحالي نظرًا للموقع الهام الذي تحظى به في حي غرناطة وسط مدينة الأحساء على تقاطع طريق الأمير متعب وطريق الملك عبدالله مباشرةً، بجوار أهم الطرق المحوريّة، المتصلة بشبكة من خطوط النقل والمواصلات الرئيسة في المنطقة، وهي ملاصقةً للأحساء مول، على مقربة من منتزه الملك عبدالله، إلى جوار العديد من مراكز التسوّق، المدارس، المستشفيات والمراكز الصحيّة، والمساجد، وغيرها، التي ساهمت بخلق تجربة استثمارية مفعمة بفرص الأعمال الجديدة، وهيأت بيئة سكنيّة جذّابة وجودة حياة بمستوى عالمي.