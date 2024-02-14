جامعة الإمام عبدالرحمن تجدد اتفاقيتها مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا

فيما ذكر عميد كلية الطب الدكتور بسام عواري بأن الاعتراف الكامل للكلية هو أن المتدرب بعد الانتهاء من سنوات التدريب يحق له الجلوس للاختبار في الزمالة الكندية في كندا وكأنه أحد المتدربين في كندا، ويتم الحصول على شهادة زمالة من الكلية الملكية للأطباء والجراحين من كندا بالإضافة إلى زمالة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وهذا أمر غير مسبوق إذ إن برنامجي طب الأعصاب والطب النفسي هما اول برنامجين يتم الاعتراف بهما خارج كندا وفي المملكة، وتعتبر كلها من البرامج النوعية في المملكة ولم تقم أي جهة حكومية بمثل هذا الإجراء من قبل فهذا أمر نفتخر به في الجامعة.