"السواحه" يجتمع بمسؤولي غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز سبل الشراكة بين البلدين

وتناول الجانبان، المجالات المتاحة أمام المستثمرين في قطاع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والفضاء والابتكار، والخطوات التي تقوم بها المملكة لدعم مجال العلوم وريادة الأعمال، إضافة إلى استعراض المبادرات الاستثمارية التي أطلقتها المملكة مؤخرًا.