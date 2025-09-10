7,900 موقع مخالف و6.7 ملايين منتج مُهرّب.. المملكة تُحكم قبضتها على حقوق الملكية الفكرية

ويُبرز التقرير الذي أُطلق بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي لممارسات إنفاذ الملكية الفكرية, الذي تنظمه الهيئة، جهودها في تنفيذ أكثر من 2000 زيارة تفتيش وضبط ميداني في 51 مدينة ومحافظة داخل المملكة، نتج عنها ضبط أكثر من 3.6 ملايين منتج مخالف لنظام العلامات التجارية، كان معظمها في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 52%, كما تعاملت الهيئة مع 330 إرسالية جمركية مُشتبهًا بها بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأسفر ذلك عن منع دخول أكثر من 6.7 ملايين منتج مخالف إلى السوق المحلي.