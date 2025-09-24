مدير إفتاء جازان ينعى المفتي العام: خسارة كبيرة للأمة الإسلامية

نعى مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان، الأستاذ عبدالله بن علي الحمدي، سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي وافته المنية – رحمه الله – مبينًا أن الخبر كان فاجعة أليمة وخسارة كبيرة للأمة الإسلامية.
وأشاد "الحمدي" بمآثر سماحته العلمية التي أثرت الساحة الفقهية والدعوية، وما عُرف عنه من تواضع جم وحسن خلق وحرص على النفع والإفادة، فضلًا عن دعمه المستمر لمسيرة الإفتاء في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الحمدي إلى أن سماحة المفتي – رحمه الله – كان كثير السؤال عن فرع الإفتاء في منطقة جازان، وداعمًا - هو ومعالي نائبه للشؤون التنفيذية الشيخ فهد العواد - للفرع، كما كان متابعًا لأحوال المنطقة وأبنائها خلال اللقاءات والزيارات، وهو ما يعكس اهتمامه وحرصه الدائم على بث روح العطاء ورعاية شؤون المسلمين في كل أنحاء الوطن.
واختتم "الحمدي" تصريحه سائلاً الله أن يتغمد سماحته بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يلهم القيادة الرشيدة وأسرته وطلابه وعموم الأمة الصبر والسلوان.