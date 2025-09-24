مدير إفتاء جازان ينعى المفتي العام: خسارة كبيرة للأمة الإسلامية

وأشار الحمدي إلى أن سماحة المفتي – رحمه الله – كان كثير السؤال عن فرع الإفتاء في منطقة جازان، وداعمًا - هو ومعالي نائبه للشؤون التنفيذية الشيخ فهد العواد - للفرع، كما كان متابعًا لأحوال المنطقة وأبنائها خلال اللقاءات والزيارات، وهو ما يعكس اهتمامه وحرصه الدائم على بث روح العطاء ورعاية شؤون المسلمين في كل أنحاء الوطن.