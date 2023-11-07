أمانة جدة تباشر رفع مياه الأمطار من عدة أحياء.. تنفيذًا للخطة الميدانية

باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة محافظة جدة، رفع المياه الناجمة عن الأمطار التي شهدتها بعض أحياء المحافظة مساء أمس الاثنين.
وهطلت، مساء أمس، أمطار متفرقة على عدد من أحياء محافظة جدة، وجرى خلالها تنفيذ خطة الأمانة الميدانية لرفع تجمعات المياه، عبر فِرَق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد؛ وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار الحالي.
وأكدت الأمانة أنها رفعت من مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار، بالاستعداد منذ وقت مبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.