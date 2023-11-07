أمانة جدة تباشر رفع مياه الأمطار من عدة أحياء.. تنفيذًا للخطة الميدانية

وهطلت، مساء أمس، أمطار متفرقة على عدد من أحياء محافظة جدة، وجرى خلالها تنفيذ خطة الأمانة الميدانية لرفع تجمعات المياه، عبر فِرَق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد؛ وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار الحالي.