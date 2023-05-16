"مركز إدارة الدين" يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار

وقد وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 27 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4.5 أضعاف من إجمالي الإصدار الذي بلغ 6 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 22.50 مليار ريال سعودي) مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في مايو 2029م بنسبة ربح 4.274%، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في مايو 2033م بنسبة ربح 4.511%.