"السعودية": 6 مطارات جديدة لاستقبال الحجاج والنقل من 100 مطار حول العالم

أعلنت "الخطوط السعودية" تخصيص 6 مطارات جديدة لاستقبال الحجاج: وقالت الخطوط السعودية اليوم: نعمل على نقل الحجاج من 100 مطار حول العالم.
تفصيلاً: أعلنت مجموعة الخطوط السعودية عن خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ، والتي خصصت من خلالها وعبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص، أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن لنقلهم من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن خطة متكاملة تتضمن الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات الحالي البالغ 164 طائرة مع توفير أسطول إضافي يساند في نقل المزيد من ضيوف الرحمن يبلغ 12 طائرة أخرى.
وسيتم نقل الحجاج مما يزيد على 100 وجهة مجدولة و14 وجهة موسمية، وسيصلون إلى 6 مطارات داخلية تشمل جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وينبع، كما يتشرف ملاحو مجموعة الخطوط السعودية البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف ملاح بخدمة ضيوف الرحمن أثناء الرحلات، بما يعكس كرم الضيافة السعودية بلمسة عصرية وبرصيد زاخر من اللغات التي يتحدث بها الحجاج تبلغ 42 لغة متنوعة.
وقالت الشركة: تعمل الشركات التابعة لمجموعة الخطوط السعودية لاسيما المعنية بتقديم الخدمات للحجاج، وفق منظومة متناغمة وعلى وجه التحديد الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والشركة السعودية للخدمات الأرضية وشركة الخطوط السعودية للتموين، حيث استعدت كافةً للعمل خلال موسم الحج بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، مستهدفة ضمان توفير أفضل الخدمات في كل المواقع عبر الأنظمة الرقمية بالإضافة إلى الموظفين المؤهلين لخدمة العمليات التشغيلية والحجاج في مرحلتي القدوم والمغادرة.
وأشار الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بمجموعة الخطوط السعودية عامر بن صالح آل خشيل إلى أن مجموعة الخطوط السعودية ومن خلال خبراتها المتراكمة وطاقاتها البشرية المتجددة وسعيها الدؤوب لطرح أفضل الخدمات التقنية التي تسهم في توفير تجربة سفر ميسرة؛ فهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطة الحج التي تتكامل مستهدفاتها مع توجيهات لجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وكذلك لجنة الحج المركزية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، علاوةً على الأداء التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية بالمطارات والهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب كل المنظمين لرحلات الحج داخل المملكة وخارجها، لافتاً النظر إلى أن موعد وصول أولى الرحلات الجوية إلى المملكة سيكون تحديداً بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في 21 من شهر مايو الحالي.
وتابعت الشركة في بيان: شهدت الفترة الماضية مزيداً من الاتفاقيات التي أبرمتها مجموعة الخطوط السعودية مع مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج في العديد من الدول، حيث تسعى من خلال ذلك إلى زيادة حصتها التشغيلية واستثمار سمعتها في توفير خدمات النقل الجوي بأجواء إيمانية، وبالإضافة إلى ذلك فهي تستهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية وإنجاز نسبة 100% في معايير السلامة والتي تضعها على قمة أولوياتها، كما جندت طاقاتها البشرية وإمكاناتها الرقمية لتقديم الخدمات على الوجه الأمثل، ويتم تنفيذ الخطة عبر مسارات متنوعة تشمل فريق مراقبة الأداء، وفريق مركز عمليات الصالة، وفريق المتابعة والتنسيق المسبق مع كل القطاعات والجهات ذات العلاقة، حيث تعمل كافة هذه الفرق على مدار الساعة وبمتابعة مباشرة من القيادات العليا بالخطوط السعودية.
وأضافت: تتضمّن خدمات مجموعة الخطوط السعودية المقدمة لضيوف الرحمن إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية وكذلك للمحطات الداخلية، بالإضافة إلى تأمين ملاحين وانتداب موظفين في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، إلى جانب الترتيب لإرسال عبوات ماء زمزم إلى العديد من الوجهات، علاوةً على توفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة جواً، يضاف إلى ذلك تأمين المتطلبات التشغيلية المتضمنة الموظفين والعمالة والمعدات الأرضية بما يتناسب مع حجم التشغيل، حيث حرصت مجموعة الخطوط السعودية على تدريب وتأهيل كل الموظفين في الصفوف الأمامية على البروتوكول الخاص بالحج وكيفية إدارة الحشود وطريقة التعامل مع الأزمات والاستجابة لخطط الطوارئ.
وقالت الخطوط السعودية: في إطار حرصها على تقديم الخدمات الشاملة لحجاج بيت الله الحرام وإثراء تجربة سفرهم، فقد أجرت "السعودية" تحديثاً للمحتوى الإسلامي على الطائرة بما يشمل البرامج الدينية والتوعية بفريضة الحج، حيث تم توفير ما يزيد على 134 ساعة من البرامج الدينية المختلفة بالإضافة إلى 590 ساعة من القرآن الكريم بأعذب أصوات القراء، بالإضافة إلى العديد من البرامج الإسلامية المتوفرة بعدة لغات كاللغة العربية والإنجليزية والإندونيسية والصينية والمزيد من اللغات التي يتحدث بها ضيوف الرحمن، كما تقدم "السعودية" الكتب الإلكترونية التوعوية في منصة الترفيه الجوي لكيفية أداء مناسك الحج والعمرة بأكثر من 14 لغة.
واختتم بيان "الخطوط": كما تتوسع مجموعة الخطوط السعودية في أنشطتها ضمن خطة موسم الحج لتشمل نشر وسائل توعوية للحجاج بلغاتهم ويتم بثها عبر الوسائل الرسمية في دولهم وكذلك عن طريق بعثات الحج الخاصة بهم ومنظمات الحج المتواجدين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى جانب مقر إسكانهم، والتي توضح كل الأمور المتعلقة برحلتهم؛ ومنها الأمتعة وأوزانها وأحجامها، وكذلك آليات قبولها بالمطارات في مرحلة المغادرة بعد انتهاء مناسك الحج لتسهيل إجراءاتهم بما يتجاوز التوقعات.