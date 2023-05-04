"السعودية": 6 مطارات جديدة لاستقبال الحجاج والنقل من 100 مطار حول العالم

وتابعت الشركة في بيان: شهدت الفترة الماضية مزيداً من الاتفاقيات التي أبرمتها مجموعة الخطوط السعودية مع مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج في العديد من الدول، حيث تسعى من خلال ذلك إلى زيادة حصتها التشغيلية واستثمار سمعتها في توفير خدمات النقل الجوي بأجواء إيمانية، وبالإضافة إلى ذلك فهي تستهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية وإنجاز نسبة 100% في معايير السلامة والتي تضعها على قمة أولوياتها، كما جندت طاقاتها البشرية وإمكاناتها الرقمية لتقديم الخدمات على الوجه الأمثل، ويتم تنفيذ الخطة عبر مسارات متنوعة تشمل فريق مراقبة الأداء، وفريق مركز عمليات الصالة، وفريق المتابعة والتنسيق المسبق مع كل القطاعات والجهات ذات العلاقة، حيث تعمل كافة هذه الفرق على مدار الساعة وبمتابعة مباشرة من القيادات العليا بالخطوط السعودية.