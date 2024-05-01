ليجيب على تساؤلات الأعضاء.. وزير التعليم في مجلس الشورى الأربعاء القادم

ويأتي حضورُ وزير التعليم رغبةً من المجلس في مناقشة أداء وزارة التعليم والصعوبات والمعوقات التي تواجهها بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس التي تنصّ: "على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلّق باختصاصاتها، وله الحقّ في النقاش دون أن يكون له حق التصويت".