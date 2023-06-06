بنك البلاد يُتيح التمويل العقاري بالدفعة الأخيرة

وكأول البنوك السعودية، كان بنك البلاد قد أتاح مُنتج الدعم المُقدم وغير المُسترد بقيمة 150 ألف ريال سعودي لمستفيدي "سكني" ضمن مزايا برنامج الدعم المُقدّم، وهو أحد الحلول المبتكرة لتسهيل امتلاك المواطن للسكن. كما يُقدّم البنك منتج شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء أو ما يعرف بـ "البيع على الخارطة" لتمكين المستفيد من الحصول على منزل أحلامه أثناء مرحلة التطوير أو البناء.