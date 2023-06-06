بنك البلاد يُتيح التمويل العقاري بالدفعة الأخيرة

أعلن بنك البلاد عن إطلاق مُنتج التمويل العقاري بالدفعة الأخيرة كأول مرّة في المملكة يشهدها قطاع الإسكان كباقة مُتميّزة، إضافةً إلى باقات التمويل العقاري التي يقدّمها البنك كحلول مُبتكرة للمستفيدين بهدف توفير التمويل اللازم لتمكين الأسرة من شراء مسكن.
وقد أكّد البنك استمرارية جهوده في طرح الحلول المُبتكرة والبرامج النوعية للتمويل العقاري التي تهدف لتوفير خيارات سكنية تتوافق مع احتياجات الأسرة السعودية. في حين يُواصل البلاد تفعيل برامج التمويل السكني التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال مبادرات وبرامج صندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان.
ويتميّز برنامج التمويل العقاري بالدفعة الأخيرة بتقديم دفعة أخيرة تصل حتى ما نسبته 50% من قيمة العقار، مما يساهم في تخفيض القسط الشهري للعميل وإتاحة الحصول على مبلغ تمويلي أكبر، في حين يقدّم البنك العديد من الحلول التمويلية كمنتج تمويل شراء الوحدات الجاهزة ومنتج البيع على الخارطة وبرنامج الدعم المُقدّم وغيرها من برامج التمويل العقاري التي يُقدّمها البلاد بأسعار تنافسية.
وكأول البنوك السعودية، كان بنك البلاد قد أتاح مُنتج الدعم المُقدم وغير المُسترد بقيمة 150 ألف ريال سعودي لمستفيدي "سكني" ضمن مزايا برنامج الدعم المُقدّم، وهو أحد الحلول المبتكرة لتسهيل امتلاك المواطن للسكن. كما يُقدّم البنك منتج شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء أو ما يعرف بـ "البيع على الخارطة" لتمكين المستفيد من الحصول على منزل أحلامه أثناء مرحلة التطوير أو البناء.
الجدير بالذكر أن بنك البلاد يعتز بتنفيذ عملية التقديم على التمويل العقاري للمستفيد خلال 5 أيام عمل، وهو ما أهّله للفوز بجائزة أفضل جهة تمويلية في تجربة العميل تقديراً لدوره الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري ودعمه لتنمية قطاع الإسكان. في حين حقق البنك جودة عالية في نسبة معالجة طلبات العملاء بمعدّل 100%، وهو ما يعكس ريادته المصرفية كأحد أفضل الجهات التمويلية في تجربة العميل.