من بين 90 مشاركة متأهلة في 5 مسارات.. "الصحة" تعلن بدء التصويت لجائزة "وعي"

وتعد مرحلة التصويت إحدى مراحل جائزة وعي ما قبل الأخيرة في الموسم، تتاح فيها الفرصة للتصويت على مجموعة المشاركات المتأهلة في المسارات الخمسة، واختيار المشاركات الفائزة من بينها جائزة الجمهور وهي جائزة مستقلة عن لجنة التحكيم، وتمنح لأعلى عشر مشاركات تصويتًا من قبل الجمهور عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.