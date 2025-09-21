"اكتفاء" لتمكين الأسر تطلق متجرها الإلكتروني بالتزامن مع اليوم الوطني 

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، أعلنت جمعية اكتفاء لتمكين الأسر عن إطلاق متجرها الإلكتروني الجديد، في خطوة نوعية تهدف إلى توسيع قنوات العطاء وتعزيز مبادرات التمكين الاجتماعي.
ويتيح المتجر، إلى جانب الحساب البنكي المخصص للتبرعات، الفرصة أمام الجميع للمساهمة المباشرة في برامج ومبادرات الجمعية، بما يعكس قيم التكافل ويعزز المشاركة المجتمعية في دعم الأسر المتعففة.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية، عبدالعزيز الجعوان، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لرسالة الجمعية في خدمة المجتمع وصناعة أثر مستدام، داعيًا المهتمين إلى أن يكونوا شركاء في مسيرة التمكين والعطاء.
يُذكر أن جمعية اكتفاء نفّذت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 مبادرة تنموية مجتمعية ناجحة، وتسعى اليوم عبر متجرها الإلكتروني إلى مضاعفة الأثر وإحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة الأسر المستفيدة.
لزيارة المتجر الإلكتروني: store-ektfa.org.sa