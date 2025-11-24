أمير الشرقية يدشّن ملتقى ومعرض "راد 2025" ويحث على تعزيز الشراكات لدعم المشاريع الريادية

وأعرب الرزيزاء عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته وتشريفه للمعرض، مؤكدًا أن دعمه يشكّل حافزًا كبيرًا ورافدًا جوهريًا لمواصلة الغرفة جهودها في تنظيم واستضافة الفعاليات الاقتصادية. وأشار إلى أن حضور سموه يضيف قيمة خاصة للملتقى ويعزّز دوره في تنمية قطاع ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن المعرض يوفر منصة فاعلة للتواصل وتبادل الخبرات، ويسهم في رصد الأفكار والمقترحات التي تدعم وتيرة التطور والنمو السريعة في منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.