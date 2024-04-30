عواصف وصواعق والأودية تجري.. طقس غير مستقر و10 مناطق في مرمى الهطولات

لا تزال الحالة الماطرة تؤثر في المملكة العربية السعودية منذ أيام عدة، حيث شملت الأمطار عديداً من المناطق وترافقت مع حدوث الرعد وتساقط البَرَد في بعض المناطق، ويتوقع -بمشيئة الله- وفقاً لآخر التحديثات الجوية استمرارها خلال الأيام المقبلة.