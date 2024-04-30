عواصف وصواعق والأودية تجري.. طقس غير مستقر و10 مناطق في مرمى الهطولات

لا تزال الحالة الماطرة تؤثر في المملكة العربية السعودية منذ أيام عدة، حيث شملت الأمطار عديداً من المناطق وترافقت مع حدوث الرعد وتساقط البَرَد في بعض المناطق، ويتوقع -بمشيئة الله- وفقاً لآخر التحديثات الجوية استمرارها خلال الأيام المقبلة.
وبحسب أحدث البيانات الجوية، وفق موقع "طقس العرب"، يكون الطقس غير مستقر في مختلف المناطق نهار اليوم الثلاثاء ويتجدّد نشاط السحب الرُكامية في عديدٍ من المناطق تترافق مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البَرَد.
ويشمل نشاط السحب الرُكامية وهطول الأمطار، مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والرياض؛ بما فيها العاصمة، وحائل، والقصيم، ومنطقة الحدود الشمالية، وحفر الباطن، والمنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك، ومنطقة الجوف.
وتستدعي الحالة الجوية الانتباه من غزارة الأمطار في بعض الأحيان وحدوث العواصف الرعدية والصواعق، مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب.