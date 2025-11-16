"فلكية جدة": 51 سنة منذ إطلاق أول رسالة راديوية إلى الفضاء

وأشار إلى أن الرسالة اللاسلكية لا تزال تسبح في الفضاء, ومن المتوقع أن تستغرق نحو 13,000 سنة لتصل إلى عنقود النجوم "ميسييه 13" الذي يضم حوالي 300 ألف نجم، لافتًا النظر إلى أنه عند الإرسال تم تحويل الرسالة إلى ذبذبات صوتية مسموعة أذيعت عبر سماعات وضعت خصيصًا للجمهور الذي حضر الاحتفال بإطلاقها، وما إن سمع الحاضرون الترجمة الصوتية خرج معظمهم تلقائيًا من القاعة لتأمل التلسكوب وإطلاق الإشارة، ولو وُجد أي تلسكوب يشبه أريسيبو في أي مكان داخل مجرتنا فإنه سيكون قادرًا على استقبال الإشارة.