القيادة تدعم تعزيز قدرات الجهات السيادية في السعودية

يأتي إعلان السعودية إتمام نقل (4%) من ملكية الدولة في شركة أرامكو السعودية إلى شركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تأكيدًا لدعم القيادة لاستراتيجية تعزيز قدرات مختلف الجهات السيادية في السعودية، ومن ذلك صندوق الاستثمارات العامة.
مبادرات عدة قدمتها السعودية لدعم الاقتصاد والاستثمار، وتمكين شركات محفظة الصندوق، وبشكل خاص الشركات المرتبطة بالرؤية.
من جهة أخرى، تدعم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان ولي العهد قد أعلن سابقًا قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية، تستهدف الاستثمار في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان. وستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة نحو 90 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وتدعم المبادرات التي تقدمها القيادة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة.
وتسهم الاستثمارات في تعظيم أصول الصندوق، وتنويع مصادر دخل السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ونفذت السعودية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهَّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.
وكل ما سبق مكَّن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة من إطلاق قدرات قطاعات غير نفطية، لم تكن مستغلة، أسهمت في خلق فرص استثمارية داخل السعودية، وألقى ذلك بظلاله على الشركات المحلية بمختلف أحجامها، التي استفادت من هذه القطاعات المستحدثة، وشاركت في النهوض بها.