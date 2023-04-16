القيادة تدعم تعزيز قدرات الجهات السيادية في السعودية

وكل ما سبق مكَّن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة من إطلاق قدرات قطاعات غير نفطية، لم تكن مستغلة، أسهمت في خلق فرص استثمارية داخل السعودية، وألقى ذلك بظلاله على الشركات المحلية بمختلف أحجامها، التي استفادت من هذه القطاعات المستحدثة، وشاركت في النهوض بها.