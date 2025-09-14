المختبر المتنقل في أراضي الغطاء النباتي .. نقلة نوعية نحو مستقبل أخضر ومستدام

ولا يقتصر دور المختبر على الجانب الفني فحسب، بل يمتد أثره ليشكل قيمة إستراتيجية تعزز من فرص إنجاح المبادرات الوطنية في مجال التشجير والتأهيل البيئي، فهو يسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، ويدعم تأسيس قاعدة بيانات وطنية دقيقة حول حالة التربة والغطاء النباتي، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا في مجال الحلول البيئية المستدامة، ويجعلها في موقع ريادي لتبني أفضل الممارسات في مواجهة التحديات البيئية.