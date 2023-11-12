بنظام التعاقد.. جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

وأوضحت الجامعة، أن استقبال الطلبات سيبدأ من اليوم وحتى الخميس القادم؛ وذلك عبر الرابط التالي https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قِبَل وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قِبَل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، ومواءمة التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها) في ذات التخصص المراد التقديم عليه.