بنظام التعاقد.. جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات على درجة (أستاذ مساعد)، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1445هـ؛ حيث ترغب في شَغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا وعمليًّا.
وأوضحت الجامعة، أن استقبال الطلبات سيبدأ من اليوم وحتى الخميس القادم؛ وذلك عبر الرابط التالي https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قِبَل وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قِبَل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، ومواءمة التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها) في ذات التخصص المراد التقديم عليه.
واشترطت الجامعة على المتقدمين الحصول على مؤهل البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو دكتور صيدلي للمتقدمين على وظائف كلية الصيدلة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التي تُجريها الكلية المعنية، وأية شروط أخرى تضعها المجالس المختصة، وكذلك الحصول على تصنيف سارٍ للمهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وذلك للمتقدمين على وظائف التخصصات الصحية بها.
وحددت الجامعة المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: صورة من الهوية الوطنية، ومن وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي لكل درجة علمية (البكالوريوس- الماجستير- الدكتوراه أو ما يعادلها)، مع صورة من معادلة المؤهل العلمي في حال كانت المؤهلات ممنوحة من جامعة خارج السعودية، وكذلك إرفاق شهادة التصنيف المهني، صادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، للمتقدمين على الوظائف الصحية.