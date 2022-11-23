ضمن "شتاء السعودية".. وزارتا "الثقافة" و"السياحة" تطلقان أكثر من 20 فعالية في المواقع التاريخية والتراثية

أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة، عن إقامة أكثر من 20 فعالية نوعية في عدد من المواقع التاريخية والتراثية في كلٍّ من: الأحساء، وجدة، والرياض، وذلك بدءًا من اليوم 23 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر من هذا العام، كما تقود الهيئة السعودية للسياحة، الجهود للترويج لهذه الفعاليات ضمن “شتاء السعودية”، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها؛ لتقديم برامج وباقات وعروض ثقافية متنوعة لتشجيع وجذب الزوار والسياح من الداخل والخارج لاكتشاف المواقع التاريخية المستهدفة والاستمتاع بالفعاليات المقامة فيها.