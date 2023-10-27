أمانة العاصمة المقدسة للمواطنين والمقيمين: هذه إرشادات للحفاظ على سلامتكم أثناء هطول الأمطار

دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على سلامتهم أثناء وبعد هطول الأمطار، وذلك بتجنُّب الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وعدم المجازفة بالجلوس بالقرب من مجاري السيول، وعدم ترك الأطفال يلعبون في أماكن تجمعات المياه، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه.