بعد نجاح الجولة الترويجية.. "الصين" تدرج السعودية ضمن قائمة السفر الخارجية لـ 250 مليون سائح

واستهدفت الجولة تعريف الصينيين على التطور الضخم في صناعة السياحة السعودية وإظهار الموارد السياحية الغنية للمملكة من حيث الثقافة والتاريخ، وإحدى أهم نتائج الجولة، إدراج السعودية في قائمة وجهات السفر للخارج في الصين، في حين أن الصين هي واحدة من 48 دولة فتحت لها السعودية تأشيرات إلكترونية، إضافة إلى ذلك، يمكن للسياح الصينيين الذين يصلون إلى السعودية على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية الحصول على تأشيرة عبور لمدة 96 ساعة وإقامة فندقية مجانية لمدة ليلة واحدة.