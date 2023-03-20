بعد نجاح الجولة الترويجية.. "الصين" تدرج السعودية ضمن قائمة السفر الخارجية لـ 250 مليون سائح

نجحت الجولة الترويجية لهيئة السياحة السعودية في الصين، هذا الأسبوع وتحديداً في 13 مارس، وعقب النجاح الكبير في معرض برلين السياحي في الترويج للوجهات السياحية بالمملكة.
حضر من الصين 100 شركة ومؤسسة سياحية مهتمة بالسوق السعودي، و13 من شركاء السياحة السعودية.
واستهدفت الجولة تعريف الصينيين على التطور الضخم في صناعة السياحة السعودية وإظهار الموارد السياحية الغنية للمملكة من حيث الثقافة والتاريخ، وإحدى أهم نتائج الجولة، إدراج السعودية في قائمة وجهات السفر للخارج في الصين، في حين أن الصين هي واحدة من 48 دولة فتحت لها السعودية تأشيرات إلكترونية، إضافة إلى ذلك، يمكن للسياح الصينيين الذين يصلون إلى السعودية على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية الحصول على تأشيرة عبور لمدة 96 ساعة وإقامة فندقية مجانية لمدة ليلة واحدة.
وتعد الصين مصدراً سياحياً مهماً للسوق السعودية، فمن المتوقع أن تصبح الصين واحدة من أكبر ثلاث أسواق، مصدراً سياحياً للسعودية، مع تأكيد الخبراء أن السياحة الخارجية لبكين تتعافى بقوة.
وفي عام 2019، وصل عدد الصينيين الذين سافروا إلى الخارج إلى 155 مليوناً، وزاد سوق السياحة الصيني إلى الخارج بنسبة 5% سنوياً في المتوسط خلال الأعوام التالية، ليصل بذلك عدد السياح الخارجين إلى 157 مليوناً في 2020، وفقاً لأكاديمية السياحة الصينية، وهي مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الثقافة والسياحة، كما أفادت تقارير دولية أن الصينيين وحدهم أنفقوا 429 مليار دولار في الخارج بحلول 2021.
وتتصدّر اليابان، وتايلاند، والولايات المتحدة، وأستراليا قائمة الوجهات المفضلة صينياً، إلى جانب وجهات أخرى في جنوب شرقي آسيا، مثل سنغافورة، وإندونيسيا، والفلبين.