"الزعاق": ظهور الحشرات والزواحف وتوريق الأشجار دليل على اعتدال الأجواء

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن فصول السنة الأربعة الشتاء والربيع والصيف والخريف لا تبدأ بشكل مفاجئ، لكن على مراحل متدرجة، لافتاً إلى أن هذه المراحل لها أمارات سماوية وعلامات زراعية وحشرية.