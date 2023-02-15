"الزعاق": ظهور الحشرات والزواحف وتوريق الأشجار دليل على اعتدال الأجواء

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن فصول السنة الأربعة الشتاء والربيع والصيف والخريف لا تبدأ بشكل مفاجئ، لكن على مراحل متدرجة، لافتاً إلى أن هذه المراحل لها أمارات سماوية وعلامات زراعية وحشرية.
وأضاف الزعاق؛ أن اصفرار أوراق الأشجار دليلٌ على بداية البرد، واختفاء الحشرات والزواحف يعد دليلاً على شدة البرد، مقابل أن ظهورها مجدّداً يعد دليلاً على نهاية البرد.
وقال، العرب لم يكن لديهم تقاويم خاصة يعرفون بها دخول المواسم وخروجها مثل هذه الأيام، لكنهم كانوا يعتمدون على ما يرونه من نجوم السماء وما يتحسسونه من أشياء.
وأكمل في فيديو على حسابه بتويتر، أنه خلال هذه الأيام سنلاحظ توريق الأشجار وتطليع النخيل وخروج الزواحف والحشرات، وهذا دليل وعلامة على بداية قربنا من الأجواء المعتدلة ونعومتها.
وأضاف، البرد له بداية وشدة ونهاية، نحن الآن في أواخر شدّته، وهذه الشدة عبارة عن لسعات هذه الأيام، لسعة السم وبعد 25 يوماً تنتهي جميع اللسعات ويبدأ الشتاء بالرحيل المتثاقل.