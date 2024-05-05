جدة تستضيف اجتماع المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لمنظمة "الألكسو"

ويتزامن عقد اجتماعَي "الألكسو" في مدينة جدة مع ازدياد في دور المؤسسات الوطنية السعودية لدعم أعمال "الألكسو" منذ عامين و10 أشهر؛ إذ تجاوز عدد المبادرات السعودية 45 مبادرة، في مشهد يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية، وإيمانها بأهمية العمل مع المنظمات الدولية ومحيطها الإقليمي؛ إذ أقام عدد من الجهات السعودية ذات الصلة بمجالات عمل المنظمة مبادرات ومشاريع مشتركة، مثل إطلاق برنامج "الموهوبين العرب"، وإطلاق برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس، وعقد مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في الرياض في شهر مارس من عام 2023م، ومبادرة منتدى الألكسو للأعمال والشراكات الذي أقيم في تونس في شهر يناير من عام 2024م، إضافة لتنظيم المؤتمر الدولي للأمن الغذائي والاستدامة البيئية بالتعاون مع جامعة الملك فيصل في الأحساء، وانضمام الألكسو إلى الجمعية العمومية لمنتدى الجوائز العربية، وتوقيع اتفاقية إنشاء المرصد العربي للترجمة بالرياض، الذي يعد أول جهة إقليمية في منطقة الخليج والسعودية تحت مظلة الألكسو منذ إنشائها قبل 52 عامًا، وسيجري الإعلان عنه في هذا الشهر بالتزامن مع انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي واجتماع المؤتمر العام في جدة.