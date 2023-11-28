سيكون تتويجًا لرؤية ولي العهد.. "رويترز": الرياض هي المرشح الأوفر حظًّا للفوز باستضافة "إكسبو 2030"

وتنص قوانين المكتب على أنه في حال وجود أكثر من مرشحيْن اثنين للاستضافة، فإن المرشح الذي يحصل على ثلثي الأصوات يتم اختياره مباشرة، وفي هذه الحالة وبوجود 3 مرشحين، فإنه في حال عدم حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات، يتم استبعاد المرشح الذي حصل على المركز الثالث، ومن ثم يدخل المرشحان الآخران جولة ثانية، ويتم اختيار الفائز فيها بأغلبية بسيطة.