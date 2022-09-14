انطلاق أعمال منتدى الأسرة الخليجية في الرياض

انطلقت، اليوم الأربعاء، في الرياض، أعمال منتدى الأسرة الخليجية، تحت عنوان "الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة في الخليج".
ويتزامن المنتدى مع يوم الأسرة الخليجي، وينظمه مجلس شؤون الأسرة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يأتي ذلك برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، ألقاها بالنيابة عنه نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بالشأن الأسري، إذ يحرصان كل الحرص على دعم دور الأسرة وتلمس احتياجاتها وتوفير جميع السبل لتنعم بالاستقرار والرفاه والقدرة على مواجهة التحديات.
وقال "الغانمي": إن منتدى الأسرة الخليجية يأتي هذا العام تأكيدًا على أهمية الأسرة وقيمتها في النسيج المجتمعي الخليجي.
وأضاف: حرصنا في هذه المناسبة ومن خلال هذا المنتدى أن نطرح أهم قضايا الأسرة المعاصرة؛ لتعزيز منظومة القيم الأسرية وإبراز دورها في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متغيرات العصر مع المحافظة على قيمنا الدينية والاجتماعية.
ولفت إلى أن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في العديد من القضايا والسمات المجتمعية ذات العلاقة بالأسرة، وفي المؤشرات المتعلقة بارتفاع نسب الشباب في المجتمع الخليجي، إضافة إلى التشارك في الاهتمام بملف تمكين المرأة؛ وذلك لإدراكهم بدورها في مسيرة البناء والتنمية، وكذا القيم الخليجية التي تدعو لتوقير كبار السن والعناية بهم، وقضايا الطفولة التي تستدعي العمل التشاركي لبناء مستقبل يستوعب طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.