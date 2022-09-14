انطلاق أعمال منتدى الأسرة الخليجية في الرياض

ولفت إلى أن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في العديد من القضايا والسمات المجتمعية ذات العلاقة بالأسرة، وفي المؤشرات المتعلقة بارتفاع نسب الشباب في المجتمع الخليجي، إضافة إلى التشارك في الاهتمام بملف تمكين المرأة؛ وذلك لإدراكهم بدورها في مسيرة البناء والتنمية، وكذا القيم الخليجية التي تدعو لتوقير كبار السن والعناية بهم، وقضايا الطفولة التي تستدعي العمل التشاركي لبناء مستقبل يستوعب طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.