"مطارات جدة": خدمة المسار السريع وفّرت لضيوف "كأس العالم للأندية" تجربة سفر مميزة

كشفت "مطارات جدة" عن خدمة المسار السريع التي وفّرتها عبر مطار الملك عبدالعزيز ضمن استعداداتها لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وجماهيرها التي أسهمت في توفير تجربة مريحة للقادمين من خلال تسريع الإجراءات وتوفير الخدمات.
وبيّنت أن خدمة المسار السريع تعمل على تسهيل وتسريع عمليات الوصول والمغادرة في المطار، وتوفير ممر خاص للمسافرين المشتركين في هذه الخدمة.
وتشمل الخدمة تفاصيل، مثل تسجيل الوصول السريع وفحص الجوازات والأمتعة، وتوفير موظفين مدربين لمساعدة المسافرين طوال الطريق.
وتهدف خدمة "المسار السريع" لضمان سرعة إنهاء إجراءات الفرق والشخصيات المهمة من النوادي الرياضية المشاركة في البطولة والإعلاميين والمشجعين (حاملي تذاكر البطولة)، حيث توفر الخدمة انتقالهم من الطائرة إلى منصة الجوازات التي تمّكنهم من إنهاء إجراءاتهم خلال دقائق دون الحاجة إلى الانتظار.
وتمّ تزيين المسار بهوية البطولة ووجود عدد من الموظفين للإرشاد والمساعدة بعدة لغات، إضافة إلى توفير كاونتر معلومات بالقرب من حوض الأسماك (الإكواريوم) وموظفين من وزارة الرياضة إلى جانب توفير "سيارات فارهة" لتتيح للقادمين اختيار الانتقال عبر وسيلة مواصلات مريحة من المطار إلى الملعب والعكس، من خلال مكاتب مخصصة للخدمة في صالة السفر.
وتواصل "مطارات جدة" استقبال الفرق المشاركة في البطولة والجماهير منذ وقت مبكر وسط منظومة من الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الأمنية والتشغيلية وفي سبيل التفاعل مع المسافرين وخلق ذكريات مميزة، تم تخصيص مواقع للمشجعين في مناطق المغادرة الداخلية والدولية في الصالة رقم (1)، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة وتوزيع جوائز قيّمة على الفائزين، عبارة عن أجهزة هواتف ذكية وألعاب إلكترونية، إلى جانب تزيين الصالة بشعارات البطولة، مما يعطي المكان طابعًا خاصًا واحتفاليًا، إضافة إلى ذلك، تم إنتاج فيلم ترويجي إبداعي للاحتفال بكأس العالم للأندية 2023، لعرضه عبر شاشات ضخمة في مناطق مختلفة من المطار، بهدف توفير تجربة مميزة وتفاعلية للجماهير.
وتتضمن الشاشات مشاهد من مباريات البطولة، ووصول اللاعبين والفرق والجماهير إلى جدة عبر المطار، إضافة إلى عرض مشاهد لأهم المعالم السياحية في جدة.
تأتي هذه الخدمات والتسهيلات كجزءٍ من الاستعدادات الشاملة التي تقوم بها "مطارات جدة" لضمان تجربة مريحة ومميزة للمسافرين والجماهير خلال فترة إقامة البطولة.
وتعكس هذه الجهود التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات وتحقيق رضا المسافرين.