"مطارات جدة": خدمة المسار السريع وفّرت لضيوف "كأس العالم للأندية" تجربة سفر مميزة

وتواصل "مطارات جدة" استقبال الفرق المشاركة في البطولة والجماهير منذ وقت مبكر وسط منظومة من الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الأمنية والتشغيلية وفي سبيل التفاعل مع المسافرين وخلق ذكريات مميزة، تم تخصيص مواقع للمشجعين في مناطق المغادرة الداخلية والدولية في الصالة رقم (1)، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة وتوزيع جوائز قيّمة على الفائزين، عبارة عن أجهزة هواتف ذكية وألعاب إلكترونية، إلى جانب تزيين الصالة بشعارات البطولة، مما يعطي المكان طابعًا خاصًا واحتفاليًا، إضافة إلى ذلك، تم إنتاج فيلم ترويجي إبداعي للاحتفال بكأس العالم للأندية 2023، لعرضه عبر شاشات ضخمة في مناطق مختلفة من المطار، بهدف توفير تجربة مميزة وتفاعلية للجماهير.