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بـ47 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

"الوطني للأرصاد": أبها والباحة أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%
بـ47 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والصمان والأحساء والخرج 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام والصمان والأحساء والخرج 47 مئوية، وحفر الباطن والدهناء 46 درجة، ثم بريدة والتنهات والمجمعة 45 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 19 درجة وطريف والدوادمي 20 مئوية، ثم الباحة 21 مئوية، وتبوك والطائف 24 درجة، ثم سكاكا 25 درجة.

وسجّلت السودة وأبها والباحة أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.

المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة

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