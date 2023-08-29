بـ47 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والصمان والأحساء والخرج 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.