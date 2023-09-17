للنجاحات الأمنية.. محافظ الطائف يكرّم عدداً من منسوبي الشرطة

كرّم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، في مكتبه اليوم، عدداً من منسوبي شرطة المحافظة، بحضور مدير شرطة المحافظة اللواء عثمان اليوسف.
يأتي ذلك نظير جهودهم التي يبذلونها لخدمة الوطن والمواطن في مجال عملهم، ودورهم الكبير في حفظ الأمن وسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.
وأثنى محافظ الطائف على ما يبذله رجال الأمن من خدمة لدينهم ووطنهم، مشيداً بجهودهم التي أثمرت تحقيق العديد من النجاحات الأمنية في المحافظة.
فيما نوه مدير شرطة الطائف بدعم المحافظ واهتمامه برجال الأمن، مما كان له الأثر في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية وتذليل العقبات أمامهم.