شركة عقار 1 تعلن نجاح مزاد "الماسة" بمبيعات قاربت 60 مليون ريال

في نجاح جديد، يُضاف إلى سلسلة نجاحاتها المتتالية، قامت شركة عقار1 للمزادات العلنية، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، ببيع عقارات مزاد (الماسة) بمبلغ قارب 60 مليون ريال، وسط حضور غير مسبوق من نخبة من المستثمرين وكبار رجال المال والأعمال والمطورين العقاريين، الذين حضروا من جميع أنحاء السعودية، وتفاعلوا معه بشكل كبير، وتنافسوا على شراء المواقع العقارية المعروضة للبيع في المزاد بكل حماس وعزيمة؛ وهو ما ساهم في رفع قيمتها، وتحقيق أعلى سعر لها؛ بما يؤكد الثقة المتزايدة في السوق العقاري بأكبر مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية (مدينة جدة عروس البحر الأحمر).