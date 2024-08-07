شركة عقار 1 تعلن نجاح مزاد "الماسة" بمبيعات قاربت 60 مليون ريال

في نجاح جديد، يُضاف إلى سلسلة نجاحاتها المتتالية، قامت شركة عقار1 للمزادات العلنية، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، ببيع عقارات مزاد (الماسة) بمبلغ قارب 60 مليون ريال، وسط حضور غير مسبوق من نخبة من المستثمرين وكبار رجال المال والأعمال والمطورين العقاريين، الذين حضروا من جميع أنحاء السعودية، وتفاعلوا معه بشكل كبير، وتنافسوا على شراء المواقع العقارية المعروضة للبيع في المزاد بكل حماس وعزيمة؛ وهو ما ساهم في رفع قيمتها، وتحقيق أعلى سعر لها؛ بما يؤكد الثقة المتزايدة في السوق العقاري بأكبر مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية (مدينة جدة عروس البحر الأحمر).
وبهذه المناسبة هنَّأ مشرف بن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة، المزايدين الذين وُفِّقوا في شراء العقارات المطروحة بالمزاد؛ لمواقعها الاستراتيجية، وتنوُّع استثماراتها.. وكذلك هنَّأ جميع الحضور الكرام، والمشاركين في المزاد.
ونوَّه الرئيس التنفيذي للشركة بما حظي به المزاد من حُسن التنظيم، والإقبال الشديد، والتنافس بين المستثمرين نظرًا لكونها فرصًا عقارية نادرة.
وتفخر شركة عقار1 للمزادات العلنية بتفوُّقها في تنظيم وإدارة المزادات، واستقطاب صفوة المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء مدن السعودية للمشاركة في المزاد؛ بفضل استراتيجياتها التسويقية الفعَّالة، وشبكة عملائها، وامتلاكها فريقًا من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، التي لديها الخبرة الواسعة بسوق العقارات بالسعودية؛ بما يُمكِّن الشركة من تسويق العقارات باحترافية، وبيعها بأعلى قيمة ممكنة، وكذلك تحقيق أعلى العوائد للبائعين؛ وهو ما يؤكد قدرة الشركة على العمل باحترافية وشفافية، مع المحافظة على الجودة والابتكار؛ لتحقيق النجاحات تلو الأخرى.
وقدَّم الرئيس التنفيذي للشركة في ختام تصريحه شكره وتقديره للحضور كافة، الذين شاركوا في المزاد الحضوري، أو عبر منصة المزاد الإلكتروني. كما دعا إلى المشاركة في مزاد أمواج جدة، الذي سيقام أيام 11 – 12 – 13 / 8 / 2024 عبر منصة مباشر للمزادات؛ للمنافسة على 14 فرصة عقارية متنوعة (أراضٍ وعمائر وشقق سكنية) بكل أحياء جدة.
وفي حال وجود أي استفسارات عن المزادات القادمة يُرجى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو على الأرقام 0533463111 – 0505517337 – 8002486666