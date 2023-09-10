"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية ونجران وجازان وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة، وتشمل الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرماء والحريق والخرج والدلم المزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات والطائف وأضم وميسان. وتشهد أمطارًا متوسطة على العاصمة المقدسة والكامل والجموم والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أمطارًا خفيفة على شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.