العُلا.. حيث يكتب التاريخ فصوله على الصخور

في شمال غربي المملكة، حيث تمتد الجبال الرملية وترتفع التكوينات الصخرية كصفحات مفتوحة من كتاب التاريخ، تحافظ العلا على مكانتها كوجهة تحتضن مزيجًا فريدًا من التراث العريق والطبيعة الخلابة، حيث يبدو الزمن وكأنه ينساب ببطء بين الواحات الخضراء والبيوت الطينية العتيقة التي تحكي حكايات مضت وظل أثرها حاضرًا في وجدان المكان. ومع دخول موسم الشتاء، بدأت العلا تستقبل زوارها عبر سلسلة من التجارب التي تعيد سرد تاريخها الممتد، وتكشف تنوعها الثقافي والجغرافي في صورة تجعل من كل زيارة رحلة لا تُنسى.